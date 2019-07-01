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Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya Milli Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia etti.

AA | 01.07.2019 - 00:16..
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Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter’e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı.

El-Mismari, “Türklerin alıkonmasından haberimiz yok” dedi.

El-Mismari, Libya topraklarında herhangi bir Türk vatandaşın gözaltına alındığı takdirde ordu tarafından zaten duyurulacağını söyledi.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN YARDIM İSTEDİ

El-Mismari, yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye’yi hedef göstererek, “Biz şu anda teröre ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Komşu ülkelerden ve Arap Birliği’nden Türkiye tehdidine karşı duruşunu belli etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

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