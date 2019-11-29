taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7604
Euro
6.343
Altın
1457.94
Borsa
107234.76
Gram Altın
269.987
Bitcoin
43231.89

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atıldı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanLibya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı.

Bu anlaşmayla; Türkiye ile Yunanistan arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden de devam eden kıta sahanlığı ve sınırların belirlenmesi konusunda, siyasi anlamda başarılı bir hamle yapılmış oldu.

Atılan imzalar sonucunda Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYLA KAZANDIKLARI

Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın imzalayacağı anlaşmayla, deniz alanı kaybının önüne geçildi. Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın arasına set çekildi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanması planlanan anlaşmanın önüne geçilerek, Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Lİbya olacak.

Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Bu anlaşma Meclis'te kabul edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler'e bildirilecek.

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

110
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

58
Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

6
Siyanürün satışına düzenleme getirildi

Siyanürün satışına düzenleme getirildi

131
Irak'ta Zikar Valisi protestolardan dolayı istifa etti

Irak'ta Zikar Valisi protestolardan dolayı istifa etti

37
Necip Uysal'dan trivela denemesi

Necip Uysal'dan trivela denemesi

11
Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir