Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza attı.

Bu anlaşmayla; Türkiye ile Yunanistan arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden de devam eden kıta sahanlığı ve sınırların belirlenmesi konusunda, siyasi anlamda başarılı bir hamle yapılmış oldu.

Atılan imzalar sonucunda Türkiye'de Marmaris-Kaş hattı ile Libya'da Derne-Tobruk arası Münhasır Ekonomik Bölge ilan edildi.

TÜRKİYE'NİN ANLAŞMAYLA KAZANDIKLARI

Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın imzalayacağı anlaşmayla, deniz alanı kaybının önüne geçildi. Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın arasına set çekildi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanması planlanan anlaşmanın önüne geçilerek, Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Lİbya olacak.

Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.

Bu anlaşma Meclis'te kabul edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler'e bildirilecek.