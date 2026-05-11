Likya Yolu'nda şakayık güzelliğine sıkı koruma: Koparmanın cezası 700 bin lira

Antalya’nın yüksek kesimlerinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta renk cümbüşüne bürünürken Toroslar’ın eteklerinde açan koruma altındaki şakayıklar, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Likya Yolu güzergâhında yer alan bu endemik bitkiler, hem görsel güzelliği hem de yüksek ceza yaptırımıyla dikkat çekiyor.

LIKYA YOLU ÜZERİNDE DOĞAL GÜZELLİK

Dünya çapında bilinen Likya Yolu üzerinde yer alan Beydağları kıyı kesimleri, her yıl nisan ve mayıs aylarında şakayık çiçekleriyle renkleniyor. Özellikle Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Ekizce Yaylası ve Sarıçınar bölgesi, doğa yürüyüşü yapan grupların uğrak noktası haline geliyor.

“Ayı gülü” olarak da bilinen şakayıklar, Toros Dağları’nın 1500–1800 metre rakım aralığındaki ormanlık alanlarında doğal olarak yetişiyor.

LATİNCE ADINDA “TÜRK” İZİ

Bilimsel adı Paeonia Turcica olan şakayık, ismi içinde “Türk” kelimesi geçen endemik bitkiler arasında yer alıyor. Tamamen Anadolu’ya özgü türlerden biri olan bitki, doğada özellikle sedir ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde görülüyor.

Mart ayında tomurcuklanan şakayıklar, nisan ayının ilk haftasıyla birlikte çiçek açmaya başlıyor ve mayıs sonuna kadar görsel şölen sunuyor.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN LİRA

Koruma altındaki şakayıkların zarar görmesi veya koparılması durumunda ciddi yaptırımlar uygulanıyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında “biyolojik çeşitliliği tahrip etme” suçu olarak değerlendirilen ihlallerde, 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, özellikle endemik bitkilerin bulunduğu alanlarda ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

“DOĞAL HALİNDE KORUNUYOR”

Bölgeyi uzun yıllardır takip eden orman yüksek mühendisi ve Patika Yürüyüş Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, şakayıkların doğal yayılım alanında öbekler halinde bulunduğunu belirtti.

Yakışıklı, Beydağları’nın kuzey ve doğu yamaçlarında, nemli ve gölgeli alanlarda şakayıkların yoğunlaştığını ifade ederek bitkinin tamamen doğal ortamında korunduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA İLGİSİ YOĞUNLAŞTI

Uzmanlara göre bölgenin Likya Yolu üzerinde bulunması, şakayıkların tanınırlığını artırırken aynı zamanda ziyaretçi yoğunluğunu da yükseltiyor. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor.

Doğa yürüyüşü grupları ve fotoğraf tutkunları her yıl düzenli olarak bölgeyi ziyaret ederken, yetkililer ziyaretçilerin bitkilere zarar vermemesi konusunda sürekli uyarıda bulunuyor.

LIKYA YOLU 28 GÜNLÜK BİR PARKUR

Antalya’dan başlayarak Fethiye’ye kadar uzanan yaklaşık 600 kilometrelik Likya Yolu, dünyanın en uzun yürüyüş rotalarından biri olarak biliniyor. Ortalama 28 günde tamamlanan parkur, özellikle yabancı doğa yürüyüşçülerinin yoğun ilgisini çekiyor.

Bahar aylarında yürüyüş yapanlar, şakayıkların açtığı doğal güzelliklerle karşılaşırken, uzmanlar bu dönemin bölge için en özel zamanlardan biri olduğunu belirtiyor.