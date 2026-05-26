Lille, teknik direktör Bruno Genesio ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, teknik direktör Bruno Genesio ile yollarını ayırdı.

GENESIO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Lille'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Bruno Genesio ile olan iki yıllık sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Bu sezonu 61 puanla 3. sırada tamamlayan Lille, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)