Limon ihracatı izne bağlandı

Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek."

31 AĞUSTOS'A KADAR GEÇERLİ

Alınan kararın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacağı, tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.