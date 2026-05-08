Limon seçerken rengine değil, o detaya bakın

Yıllardır limonun sadece rengine bakarak alışveriş yapıyorsanız, muhtemelen mutfakta birçok kez hayal kırıklığına uğradınız.

Oysa en sarı limon, her zaman en sulu limon anlamına gelmiyor.

Susuz ve içi geçmiş limonlara para ödememek için ağırlık ve doku kontrolü yapmak şart.

İşte pazarda, markette en iyi limonu seçmenizi sağlayacak tüyolar:

SULU LİMON NASIL ANLAŞILIR?

Limonun dış görünüşü, içindeki su oranı hakkında en net bilgiyi veriyor. Pürüzlü ve kalın kabuklu limonlar genelde posalı, ince kabuklu limonlar ise daha sulu oluyor.

En pratik yöntem ise avuç içinde gizli. Aynı boyuttaki iki limonu elinize aldığınızda, hangisi daha ağır geliyorsa o limonun su oranı çok daha yüksektir.

Bu yöntemle hem bütçenizi koruyabilir hem de salatalarınızda gerçek lezzeti yakalayabilirsiniz.