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Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

Türk casusu olduğu iddia edilen Lindsay Lohan, Türkçe öğrendiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 07:48..
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ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Avustralya'da katıldığı panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı.

"FARKLI DİL ÖĞRENMEYİ SEVİYORUM"

Lohan, "Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum." dedi.

Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

TÜRK CASUSU İDDİASI

ABD'li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmiş ve o dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve büyük devletleri hedef alarak, "Dünya 5'ten büyüktür." ifadesini kullanmıştı.

O dönemde Lohan'ın, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiası ABD'de komplo teorileri üretenlerin birinci gündem maddesi olmuştu. Hatta Lohan'ın ana dilinin Türkçe olduğu, yıllarca ABD'de yaşamasına rağmen Türkçesinin, İngilizce aksanı üzerinde etkili olduğu iddia edilmişti. Geçen yıl Lindsay Lohan'ın Türk iş adamı Murat Aşık ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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