Lindsey Graham: Trump'ın tanrıdan farkı yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran olan savaştan sonra yaptığı açıklamalarla gündemde.

İran'la anlaşmanın eşiğinde olduklarını söyledikten sonra dün gece oldukça farklı açıklamalar yapan Trup, etrafı tarafından "övülmeye" devam ediliyor.

TRUMP'I ÖVMEYE DOYAMADI

ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, yaptığı bir konuşmada Trump'a övgüler dizdi.

Trump'ın "tanrıdan farkı olmadığını" söyleyen Graham, şöyle konuştu;

"TANRIYA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Teşekkürler, kazandık, bu yüzden öncelikle bir sürü teşekkürle başlamak istiyorum, en büyük adama, Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum.

"BAŞKAN TANRIDAN UZAK DEĞİL"

Trump daha sonra geliyor Sayın Başkan, siz de Tanrı'dan çok uzak değilsiniz, ama onunla başlayacağız..."