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Linet'ten kalça açıklaması

Ünlü şarkıcı Linet, kalçasındaki değişikliğin nedenini açıkladı.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 14:12..
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Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı. Verdiği konserde iki iddialı kıyafet tercih eden Linet’in vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Konserinde vücudunu saran bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı öğrenildi. İncecik Linet’in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian’ı akıllara getirdi.

30 BİN TL'YE KALÇA

Linet, geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki’nin iki ay önce de Hadise’nin yaptırdığı ameliyatı tercih etti. 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirerek doldu yaptırdı.

Linet, estetik iddialarına açıklık getirdi. Önce ‘Spor yaptım’ diyen ünlü şarkıcı,  daha sonra doktor müdahalesi olduğunu itirf etti: ‘Oraya hiçbir dolgu veya implant falan yaptırmadım ama bir operasyon olduğunu kabul ediyorum.’

Linet'ten kalça açıklaması

Linet'ten kalça açıklaması

Linet'ten kalça açıklaması

Linet'ten kalça açıklaması

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