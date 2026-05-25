Lionel Messi, Dünya Kupası öncesi son maçında sakatlandı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin, Inter Miami formasıyla Philadelphia Union karşısında yaşadığı anlar, Arjantin’de büyük paniğe neden oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi yıldız futbolcunun oyundan çıkmak istemesi endişe yarattı.

KENARA GELDİ

Inter Miami’nin MLS'te Philadelphia Union ile oynadığı ve 6-4 kazandığı karşılaşmanın 72. dakikasında, Lionel Messi’nin sol uyluk arkasını tutarak acı çektiği görüldü.

Arjantinli yıldız, daha sonra değişiklik işareti yaptı ve doğrudan soyunma odasına gitti.

ARJANTİN'DE BÜYÜK ENDİŞE

Messi’nin oyundan çıkmasının ardından Arjantin basınında, sakatlık iddiaları ortaya atıldı.

Dünya Kupası öncesi yıldız futbolcunun durumuyla ilgili büyük endişe yaşandı.

"ÇOK YORULMUŞTU"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, Messi’nin ciddi bir sakatlığının olmadığını söyledi.

Hoyos, “Herhangi bir sakatlığı işaret eden bir bilgi yok. Gerçekten çok yorulmuştu, oyundan çıkma isteği sadece yorgunluktan kaynaklandı. Saha çok ağırdı.” ifadelerini kullandı.

"RİSK ALMADIK"

Messi’nin sol uyluğunu tutarak oyundan çıkmasıyla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Hoyos, “Şüpheye düştüğünüzde risk almamak her zaman en iyisidir.” dedi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON MAÇINA ÇIKTI

Philadelphia Union karşılaşması, Lionel Messi’nin Dünya Kupası öncesinde Inter Miami formasıyla çıktığı son maç oldu.

Arjantinli yıldızın kısa süre içinde milli takım kampına katılması bekleniyor.

İLK RAKİP CEZAYİR

Son Dünya Kupası’nın şampiyonu Arjantin, turnuvadaki ilk maçında J Grubu'nde 16 Haziran’da Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin'in grubunda Cezayir dışında Avusturya ve Ürdün yer alıyor.