Lionel Messi, Formula 1 aracına bindi

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Miami Grand Prix'siyle 5 bin 412 metrelik Uluslararası Miami Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1:33:19.273 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk isim oldu.

Yarışı McLaren'den Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri de üçüncü olarak tamamladı.

ANTONELLI SERİYE BAŞLADI

Kimi Antonelli, Çin ve Japonya'dan sonra üst üste üçüncü zaferini elde etti.

SIRADAKİ YARIŞ KANADA'DA

Formula 1'de bir sonraki yarış, 22-24 Mayıs'ta Kanada'da yapılacak.

MESSI, FORMULA 1 ARACINA BİNDİ

Geride kalan Miami Grand Prix'sinin ardından ise Lionel Messi'nin görüntüsü gündem oldu.

Ailesiyle birlikte Formula 1 etkinliğine giden Messi, Formula 1 aracına bindi.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Arjantinli yıldız futbolcu, Mercedes takımının aracının koltuğuna oturdu.

38 yaşındaki oyuncunun bu anları, kısa süre içerisinde sosyal medyada çok konuşuldu.

PİLOTLAR VE TAKIMLARDA İLK 5 SIRA

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100

2 - George Russell (Büyük Britanya): 80

3 - Charles Leclerc (Monako): 63

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 49

Takımlar

1 - Mercedes: 180 puan

2 - Ferrari: 112 puan

3 - McLaren: 94 puan

4 - Red Bull: 30 puan

5 - Alpine: 21 puan