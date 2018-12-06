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Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir açığını keşfetti

Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit eden Yiğit Can Yılmaz, bu sefer de "Safari View Controller" uygulamasında açık buldu.

AA | 06.12.2018 - 19:22..
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Apple'ın sesli asistanı "Siri" ve web tarayıcısı "Safari" ile müzik ve film oynatıcısı "iTunes"daki güvenlik açıklarını tespit ederek düzeltilmesini sağladığı için firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine alınan lise öğrencis Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasındaki güvenlik açığını da tespit ederek firma yetkililerine bildirdi.

Yılmaz'a "konuyla ilgili araştırma yapacaklarını" ileten firma yetkilileri, ardından sorunun "iOS 12.1.1" güncellemesiyle çözüldüğünü ve kendisini tekrar "teşekkür" listesine aldıklarını söyledi.

Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir açığını keşfetti

"GÜNCELLEMEYLE DÜZELTİLDİ"

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez Safari uygulamasıyla ilgili sorun tespit ettiğini dile getirdi.

Twitter ve benzeri programlardaki linkler tıklandığında, Safari üzerinden açılan web sayfasının güvenlik denetiminde açıklar olduğunu belirlediğini ifade eden Yılmaz, "Ben bu sorunu Apple'nin genel merkezine e-mail yoluyla ilettim. Apple'nin güvenlik takımı, yaptığı araştırmanın ardından sorunun düzeltilmesi için çalışmalara başladı ve dün gece bu açığı iOS 12.1.1 güncellemesiyle düzeltti. Bununla ilgili olarak Apple firmasının teşekkür listesine alındım." şeklinde konuştu.

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