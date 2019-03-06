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Lise öğrencisi bitlerden kurtulmak isterken tutuştu

Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi, sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Ağır yaralı olarak kurtarılan genç kız, Erzurum’da tedavi altına alındı.

İHA | 06.03.2019 - 14:57..
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Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fikriye ile Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi.

Lise öğrencisi bitlerden kurtulmak isterken tutuştu

KIZINI HAVLUYLA KURTARDI

G.K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarına döktü. Ancak, bu sırada saçları sobayla temas edince G.K. alevler içinde kaldı. Çığlık seslerini duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi.

Lise öğrencisi bitlerden kurtulmak isterken tutuştu

YANIK MERKEZİNDE TEDAVİYE ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K., ilk müdahalesinin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Lise öğrencisi bitlerden kurtulmak isterken tutuştu

BABA, KABUS DOLU GÜNÜ ANLATTI

Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken; kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K. kabus dolu anları anlattı.

Lise öğrencisi bitlerden kurtulmak isterken tutuştu

Erdal K., "Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112’yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allah’ım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık." dedi.

Öte yandan, ailesinin maddi durumu iyi olmayan G.K. için sosyal medyada, Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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