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Liseliler insansı robot tasarladı

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir lisenin Bilişim Teknolojileri öğretmeni, iki öğrencisiyle birlikte yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selamlama yapabilen insansı robot "Ark"ı tasarladı.

AA | 14.04.2019 - 11:26..
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, geçen yıl yaptıkları biyonik elin ardından öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal'la yeni bir proje için çalışmaya koyuldu.

Liseliler insansı robot tasarladı

MEB'İN ROBOT YARIŞMASINDA YERİNİ ALDI

Okulun atölyesinde yaklaşık 1 yıldır çalışan ekip, yazılım ve tasarımı kendilerine ait, okuldaki üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı robotu yapmayı başardı. İnsansı robot "Ark", MEB tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da yerini aldı.

Liseliler insansı robot tasarladı

ROBOTİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bozkurt, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ve üç yıldır görevli olduğu okulda iki yıldır robotik çalışmalar yaptığını söyledi. Geçen yıl biyonik el tasarımıyla TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Ege Bölgesi birincisi seçilmelerinin ardından insansı robot projesine başladıklarını anlatan Bozkurt, piyasada hazır tasarımlarla yapılan robotların olduğunu görünce tasarım ve yazılımıyla kendilerine ait bir robot yapmaya çalıştıklarını dikkati çekti.

Liseliler insansı robot tasarladı

"İNSAN GİBİ AYAĞA KALDIRDIK"

Ar-Ge çalışmasının ilk aşamasını tamamladıklarını belirten Bozkurt, "Toplamda 4 aşama olacak. Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırdık." dedi.

Liseliler insansı robot tasarladı

18 MOTOR VE EKLEM BULUNUYOR

Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları robotta 18 motor ve eklem bulunduğunu anlatarak, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip." diye konuştu.

Liseliler insansı robot tasarladı

SESLİ KONTROL SİSTEMİ DE TASARLANACAK

Bozkurt bundan sonraki aşamada robota denge mekanizması ekleyerek devrilmemesi ve düşmemesini sağlayacaklarını anlatarak robot için sesli kontrol sistemi tasarlayacaklarını da kaydetti. Öğrencilerden Çetindağ, boş zamanlarında internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını anlatarak, geçen sene arkadaşlarının yaptığı biyonik el projesinden çok etkilendiğini ve daha sonra öğretmeniyle birlikte robot çalışmasını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Liseliler insansı robot tasarladı

Liseliler insansı robot tasarladı

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