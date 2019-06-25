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Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatının 70 ile 120 euro arasında değişiyor.

AA | 25.06.2019 - 01:38..
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Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantalar, yağ olarak gelir kapısı oldu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait 20 dönüm araziye ekilen lavantalar hasat edildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayinin önemli bir ham maddesi olduğunu belirterek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 euro arasında değişiyor." dedi.

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Lavantalar, yağının çıkarılması için enstitü bahçesindeki damıtma ünitesine getiriliyor. Distilasyon ünitesinin üst kazanına doldurulan lavantaların yağ ve sularını salması için altında ateş yakılıyor. Kazandaki sıcaklığın belli bir dereceye çıkması sonrası lavanta, yağı ve suyunu bırakıyor. Şişelenen lavanta yağları, laboratuvarda kalite açısından analiz ediliyor.

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli VİDEO

"TRAKYA'DA ÜRETİMDEN PAYINI ALACAK"

Tülek, önceki hafta 50 binin üzerinde turist çeken tarlalardaki lavantaların yağının damıtılmaya başlandığını söyledi. Kıraç ve verimsiz topraklarda alternatif tarım olarak ekimi yapılan lavantanın bölge çiftçisine her fırsatta anlatıldığını belirten Tülek, son yıllarda buna yönelik farkındalığın başladığını ifade etti.

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Fransa ve Bulgaristan'ın lavanta tarımında önemli aktörler olduğunu vurgulayan Tülek, Trakya'nın da potansiyeliyle bu üretimden gelecek yıllarda payını alacağını kaydetti.

"HER GEÇEN GÜN İLGİ ARTIYOR"

Tülek, "Amacımız, 20 dönümlük tarlamızda lavanta üretimini anlatmak. Fide, lavanta bahçesinin kurulması, tarımının nasıl yapılacağı, yağının nasıl damıtılacağı burada çiftçiye anlatılıyor. Her geçen gün de lavanta ekimine ilgi artıyor." dedi.

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

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