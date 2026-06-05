Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu

İngiltere ekibi Liverpool'da Andoni Iraola dönemi başlıyor.

Kulübün açıklamasında 43 yaşındaki İspanyol hoca ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

BOURNEMOUTH'U AVRUPA'YA TAŞIDI

Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı.

Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı.

Premier Lig'i 5. sırada bitiren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.