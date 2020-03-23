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Londra, hayalet şehre döndü

İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin ardından sokaklarda neredeyse kimse kalmadı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 15:22..
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İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Boris Johnson, "Kafelere, barlara ve restoranlara tekrar açılmayacaklarını söylüyoruz." diyerek değişikliği duyurmuştu.

"EVDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Halktan, evden çıkmayıp sağlığın korunmasına katkı yapmalarını isteyen Johnson, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etmişti.

LONDRA'DA SOKAKLAR BOŞ

İşte bu kararın ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar sessizliğe büründü.

Salgın öncesi adeta insan trafiğinin yaşandığı caddeler ve yollar boş kaldı.

Londra hayalet şehre döndü VİDEO

Londra, hayalet şehre döndü

Londra, hayalet şehre döndü

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