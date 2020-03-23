Londra, hayalet şehre döndü

İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.
Başbakan Boris Johnson, "Kafelere, barlara ve restoranlara tekrar açılmayacaklarını söylüyoruz." diyerek değişikliği duyurmuştu.
"EVDEN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI
Halktan, evden çıkmayıp sağlığın korunmasına katkı yapmalarını isteyen Johnson, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etmişti.
LONDRA'DA SOKAKLAR BOŞ
İşte bu kararın ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklar sessizliğe büründü.
Salgın öncesi adeta insan trafiğinin yaşandığı caddeler ve yollar boş kaldı.
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