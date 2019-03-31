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Londra'da 4 kişi sırtından bıçaklandı

İngiltere’nin başkenti Londra'da 4 kişi, ayrı noktalarda arkasından bıçakla saldırıya uğrayarak yaralandı. Polis, kurbanların tamamının yalnız olduğu esnada saldırıya uğradığını açıkladı.

DHA | 31.03.2019 - 17:26..
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Londra'nın kuzeyinde yer alan Edmonton bölgesinde, cumartesi gecesinden pazarın ilk ışıklarına kadar yaklaşık 8 saat içinde 4 kişi, farklı noktalarda, yalnız başına yürüdükleri sırada arkadan bıçakla saldırıya uğradı.

GECEDEN SABAHA KADAR SÜRDÜ

Polis, ilk saldırının yerel saat ile 19.00 civarında meydana geldiğini, 45 yaşında bir kadının Aberdeen yolu üzerinde yalnız yürüdüğü esnada arkasından bıçaklandığını ve durumunun kritik olduğunu duyurdu. İkinci saldırı ise pazar sabahı 03.55'te gerçekleşti. 23 yaşında bir genç, metro durağında bıçaklanmış olarak bulundu. Üçüncü saldırı, ilk saldırının yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi, kurbanın kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

SON KURBAN

Son saldırının kurbanı ise 22 yaşındaki bir genç oldu. Walthamstow bölgesindeki Penrhyn Caddesi'nde gerçekleşen saldırıda, bir genç sırtından bıçaklandı. Yaralılar kısa sürede hastaneye kaldırırken; 3 kişinin durumunun stabil, 45 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Polis, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, yerel saat ile 15.00’te saldırılarla ilgisi olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, yaralanan kişilerin birbirleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı, olayın bir terör saldırısı olmadığı da açıklandı.

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