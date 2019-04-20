taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8095
Euro
6.54295
Altın
1275.805
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.352

Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

Çevrecilerin başlattığı eylemler, Londra'nın farklı noktalarını sıçradı. Tam yetki alan İngiliz polisinin, eylemcilere acıması yok.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

İngiltere'nin başkenti Londra eski günlerini arar oldu.

Çevrecilerin başlattığı eylemler, şehrin geneline yayıldı.

POLİSE TAM YETKİ

Polis ekiplerine tam yetki veren İngiltere, eylemlerin önüne geçebilmek için yeni planlar yapmaya başladı.

EYLEMCİLER CADDELERE YERLEŞTİ

Sokakları terk etmeyen eylemciler, çadırlarını caddelere kurmaya başladı.

Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

7 FARKLI NOKTADA EYLEM

Öte yandan, eylemlerin nerelerde devam ettiğine yönelik bir harita çıkarıldı.

Buna göre Londra'nın 7 farklı noktasında, eylemler günlerdir sürüyor.

Londra'da iklim protestosunda gözaltılar sürüyor VİDEO

Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

497
Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

228
Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

246
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

247
Tanklar YPG karargahını imha etti

Tanklar YPG karargahını imha etti

109
Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

24
ABD: Türkiye Patriot alırsa güvenlik endişemiz kalmaz

ABD: Türkiye Patriot alırsa güvenlik endişemiz kalmaz

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir