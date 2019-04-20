Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

İngiltere'nin başkenti Londra eski günlerini arar oldu.
Çevrecilerin başlattığı eylemler, şehrin geneline yayıldı.
POLİSE TAM YETKİ
Polis ekiplerine tam yetki veren İngiltere, eylemlerin önüne geçebilmek için yeni planlar yapmaya başladı.
EYLEMCİLER CADDELERE YERLEŞTİ
Sokakları terk etmeyen eylemciler, çadırlarını caddelere kurmaya başladı.
7 FARKLI NOKTADA EYLEM
Öte yandan, eylemlerin nerelerde devam ettiğine yönelik bir harita çıkarıldı.
Buna göre Londra'nın 7 farklı noktasında, eylemler günlerdir sürüyor.
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