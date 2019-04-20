Londra'da eylemlerin önüne geçilemiyor

1 yıl boyunca bu kararla mücadele ettiğini belirten Burcu Çetinkaya, bunun kendisiyle Allah arasında olduğunu söyledi.

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Dorukhan ve Güven'e zam yapılacak

Gelecek sezon ekonomik olarak küçülecek olan Beşiktaş, buna rağmen genç oyuncular Dorukhan ve Güven'e zam yapma kararı aldı.