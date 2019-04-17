Londra'da iklim protestosu: 209 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye zorlamak istiyor. Grup, bu kapsamda üç gündür gösteri düzenliyor.

209 GÖZALTI

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 209’unun gözaltına alındığı bildirildi. Polis açıklamasının ardından Londra’nın Oxford Circus mevkisinde de çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

EYLEMLER BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı. Gözaltılara rağmen grubun diğer üyeleri, kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etti. Göstericiler kırmızı elbiseler giyerek, dikkat çekmeye çalıştı.

YARIN LONDRA METROSUNDA EYLEM YAPILACAK

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, eylemler nedeniyle 55 belediye otobüsü güzergahının değiştirildiğini ve 500 binden fazla kişinin günlük hayatının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Öte yandan Extinction Rebellion grubu, yarın Londra metrosunda eylem yapacağını duyurdu.

HEDEFLERİ CUMA GÜNÜNE KADAR İŞGAL

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Eylemciler, dün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz Parlamentosu'nun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

DAHA ÖNCE DE BU TARZ BİR EYLEM YAPILMIŞTI

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion, önceki hafta da İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.