İngiltere'nin Londra şehrinde, protestoların ardı arkası kesilmiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye zorlamak istiyor.

Grup, bu kapsamda dört gündür gösteri düzenliyor.

600'DEN FAZLA GÖZALTI

Londra'nın birçok işlek cadde ve sokaklarını kapatan gruba, polis müdahale etse de çevreci kampanya düzenleyen grup dağıtılamıyor. Polis müdahalesiyle bugüne kadar 600'den fazla kişi, gözaltına alındı.

Londra'da iklim protestosunda gözaltılar sürüyor VİDEO

LONDRA METROSUNDA EYLEM YAPILACAK

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, eylemler nedeniyle 55 belediye otobüsü güzergahının değiştirildiğini ve 500 binden fazla kişinin günlük hayatının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Öte yandan Extinction Rebellion grubu, bugün Londra metrosunda eylem yapacağını duyurdu.