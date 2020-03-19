Londra’da koronavirüs yağması

Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı

1 Tahkim Kurulu nedir Futbolda alınan ya da ortaya çıkan kararlar veya durumlar sonrası sporcular, yöneticiler ve kulüpler nereye başvurur? İşte aradığınız sorunun cevabı burada...

2 Aydın'da evini ateşe verdi, yanında uyudu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası, evi yakan şahsın ifadesi alındı.

3 Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek Facebook, yeni oluşturduğu koronavirüs bilgi merkezini haber akışının en üstüne yerleştirecek.

4 Bangladeş'te 25 bin kişi koronavirüs duası için toplandı Vaka sayılarının artış gösterdiği ülkede, 'Evden çıkmayın' uyarılarına rağmen toplanan yaklaşık 25 bin kişi, koronavirüs duası yaptı.

5 Honda Türkiye üretimini geçici olarak durduracak Şirketten yapılan açıklamada, "Honda, Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır." denildi.

6 Macaristan'dan AB'ye: Türkiye ile anlaşın Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin bir an önce Türkiye ile anlaşarak sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini söyledi.