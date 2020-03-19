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Londra’da koronavirüs yağması

Londra'da bir grup genç, korona salgını nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketten içki çalmaya çalıştı.

DHA | 19.03.2020 - 17:14..
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Koronavirüs salgını Avrupa'yı etkisi altına alırken, insanların dışarı çıkmadığı şehirlerde, yaşanan kaos ortamından yararlanmak isteyenler yağmaya başladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan bir süpermarketten içki almaya çalışan bir grup genç, kaçarken süpermarketin camlarını kırdı.

Olay yerine gelen polis, gençlerden 4’ünü yakalayarak gözaltına aldı.

Londra’da koronavirüs yağması VİDEO

POLİS ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Koronavirüs salgını sebebiyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tür olayların korku yarattığını belirten polis, güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğunu açıkladı.

Londra’da bir grup genç süpermarketi yağmalamaya çalıştı -1

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