Londra'da Nakba yürüyüşü: Aşırı sağcılardan provokatif karşı yürüyüş

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 1948 yılında on binlerce Filistinlinin topraklarından sürüldüğü Nakba gününün 78'inci yıldönümü için büyük bir yürüyüş düzenleniyor.

Nakba eylemcilerinin yürüyüşü Kensington'da başlayıp Pall Mall'da son bulacak. Ardından Waterloo'da başlayacak mitingin de yaklaşık 17.30 gibi sona ermesi planlanıyor.

FİLİSTİN VE İRAN BAYRAKLARI AÇILDI

Nakba'nın yıldönümü için yürüyen protestocular Filistin ve İran bayrakları açtı.

Eylemciler, soykırıma tepki gösteren dövizler ve pankartlar açtı.

AŞIRI SAĞCILAR DA YÜRÜYECEK

Aşırı sağcılar ise Parlamento Meydanı'nda toplanacak.

Geçen yıl olduğu gibi, "Tommy Robinson" takma adını kullanan aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon öncülüğünde göçmen karşıtları da yine Londra'da aynı saatte yürüyüş çağrısı yaptı.

TOMMY ROBİNSON EYLEMDE

Aşırı sağcılar, geçen yılki gösterileri sırasında polise saldırdı.

"Tommy Robinson", aşırı sağcıların yürüyüşünde görüntülendi.

PROVOKASYON UYARISI

Nakba Günü yürüyüşünü düzenleyen aktivistler, katılımcıları aşırı sağcıların olası provokasyon girişimlerine karşı uyardı.

Aşırı sağcıların yürüyüşünde ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dövizler açıldı.

POLİSE GENİŞ YETKİ

İngiliz polisine her iki yürüyüşün katılımcıları için de durdurma ve arama yapma konusunda geniş yetkiler verildi.

Eylemler için toplam 4 bine yakın polis görevlendirildi.

Polis ayrıca ilk kez canlı yüz tanıma teknolojisi de kullanacak.



