Dünyada her geçen gün bilançosunu artıran koronavirüs salgınına yönelik önlemler alınmaya devam ediliyor.
Devlet yönetimlerinin yanında, insanlar da kendilerince salgına yönelik tedbirler alıyor.
Salgın yüzünden sokağa çıkmak istemeyen insanlar, marketlere koşuyor. Hemen her ülkede yaşanan markette ürün kapma yarışı, Londra'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından görüntülendi.
Londra’da tuvalet kağıdı savaşını görüntüleyen Türk VİDEO
"LONDRA'NIN HALİNE BAKIN"
Markete doluşan insanların tuvalet kağıdı kapma yarışına şahit olan vatandaş kahkahalarına ve şaşkınlığına engel olamayarak, "Kavga çıkacak kavga. Rezillik rezillik. Yemin ediyorum rezillik. Bak bak Londra'nın haline bakın." ifadelerini kullandı.