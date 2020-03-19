Londra’da tuvalet kağıdı savaşını görüntüleyen Türk

Suşehri'nde yöresel kıyafetleri ile dolaşan bir grup Taylandlı turisti gören Sivaslılar şaşkınlık yaşadı. Kafileyi gören Sivaslılar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Sivas'ta Taylandlı turistler şaşkınlığa neden oldu

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İstanbul'da huzur denetimleri

Akşam saat 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullanarak, araçlarda arama yaptı.