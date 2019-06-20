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Los Angeles sokaklarına tebeşir dokunuşu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin sokakları Tebeşir Festivali’yle renklendi.

İHA | 20.06.2019 - 15:55..
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ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri Los Angeles’ta 600’den fazla sanatçı tebeşirle sokakları boyadı.

Her sene gerçekleştirilen Tebeşir Festivali’nde bu sene de sanatçılar sokakları, yolları birer şahesere dönüştürdü.

GELİRLERİN HEPSİ BAĞIŞLANDI

Festival, Los Angeles Pasadena Belediye Sarayı yakınlarında gerçekleştirildi. Toplanan tüm gelirler ise topluluk sanat programları ve HIV / AIDS kaynaklarına bağışlandı.

Los Angeles sokaklarına tebeşir dokunuşu


GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN FESTİVAL

Öte yandan, 2010’da gerçekleştirilen Tebeşir Festivali, bir hafta içinde 600’den fazla sanatçının katıldığı 25 binden fazla tebeşir kullanılarak yapılan resimler ve 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı en büyük sokak boyama festivali olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

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