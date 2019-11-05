İstanbul Pendik’te bir ilkokulda 2'nci sınıf öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya’ya destek olmak için okul arkadaşları bir sürpriz hazırladı.

DUYGUSAL ANLAR

Çocuklar, küçük Zeynep’in evinin önüne ‘Zeynep seni çok seviyoruz’ yazılı pankart ile gelerek adıyla tezahürat yaptı. Dışarıdaki sesleri duyan küçük kız, balkona çıktığında okul arkadaşlarını gördü ve duygusal anlar yaşadı.

Lösemi hastası Zeynep'e inanılmaz sürpriz ViDEO

MAHMUT HOCA AKILLARA GELDİ

Evinden dışarıya çıkan küçük Zeynep, arkadaşlarına ve öğretmenine sımsıkı sarıldı. Çocukların lösemi hastası kıza yaptığı sürpriz hem Zeynep’in hem de gören herkesi ağlattı. İlkokul çocuklarının lösemi hastası minik kıza yaptıkları sürpriz, Hababam Sınıfı filminde öğrencilerin Mahmut Hoca’ya hastanede yaptıkları sürpriz ziyareti akıllara getirdi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Zeynep, “Herkes bağırdığı için sesler birbirine karıştı, kimin olduğunu anlayamadım. İlkokul aklıma geldi ama balkona çıktığım anda onları gördüğümde değişik bir duygu yaşadım. Çok güzel bir duygu.” dedi.