taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Lübnan Cumhurbaşkanı, Osmanlı'ya hakaret etti

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin başlattığı Osmanlı'ya nefret kampanyasına Lübnan da katıldı.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Lübnan Cumhurbaşkanı, Osmanlı'ya hakaret etti

Amerika ve İsrail ile ilişkilerini günden güne üst seviyelere taşıyan Suudi Arabistan, Orta Doğu'da Osmanlı'ya karşı nefret tohumları ekmeye başladı.

Okulalrda Osmanlı'yı "işgalci" diye anlatmaya hazırlanan Suudilerin yanına Lübnan da katıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Osmanlı'yı "terör devleti" olarak nitelendirdi.

OSMANLI NEFRETİ FRANSIZ HAYRANLIĞI

Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında Lübnanlılara yönelik ayrımcı politikalar izlendiğini savunan küstah cumhurbaşkanı, Fransızlar sayesinde yeni bir döneme geçildiğini söyledi.

Michel Aoun, "1. Dünya Savaşı'nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. 1920'de büyük Lübnan'a ulaştık ve bağımsızlığımızı kazandık" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere 1920 ile 1946 yılları arasında Lübnan Fransızların yönetiminde kaldı.

Fransızlar, Lübnan'dan ayrılsa da ülkede devlet dairelerinde tabelalar Arapça ve Fransızca.

Cadde ve sokak isimlerinde de Fransızların izleri hakim.

Osmanlı'nın ardından ülkede kurulan Fransız hakimiyeti, yeni doğan çocukların isimlerinde de kendisini hissettiriyor. Öyle ki; ülkenin Cumhurbaşkanı'nın adı Michel...

Lübnan Cumhurbaşkanı, Osmanlı'ya hakaret etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

465
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

350
Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

113
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

37
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

229
Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

114
Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir