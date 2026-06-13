Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "devlet otoritesi etrafında birleşme" çağrısı

İsrail ordusunun saldırılarının sürerken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, eski Bakan Tony Süleyman Franciye, ailesi ve beraberindeki kişilerin öldürülmesinin 48. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"LÜBNAN MİLİS MANTIĞIN REHİNESİ OLACAK"

Avn, "Lübnan ya silahın devletin tekelinde olduğu bir yapıda birleşecek ya da milis mantığının rehinesi olacak." ifadesini kullandı.

MEZHEPÇİ VE BÖLGESEL AYRIŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Lübnan'ın bugün kritik bir dönemeçten geçtiğini kaydeden Avn, mezhepçi ve bölgesel ayrışmaların ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm sunamayacağını ifade etti.

Ulusal birliğin yalnızca sloganlarla değil açıklık, adalet ve toplumun tüm kesimlerine eşit yaklaşım temelinde güçlendirilebileceğini vurgulayan Avn, tüm vatandaşların özgür ve eşit yaşadığı, hukuk devleti ilkelerine bağlı bir Lübnan için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

BEYRUT YÖNETİMİ SİLAHLARIN DEVLET TEKELİNDE TOPLANMASINI SAVUNUYOR

Beyrut yönetimi, silahların yalnızca devlet tekelinde toplanması gerektiğini vurgularken Hizbullah ise bu yaklaşıma karşı çıkıyor.