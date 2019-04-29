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Lübnan'da bayrak asma etkinliği

Ülkede 26 bin 856 Lübnan bayrağı asılarak rekor kırıldı.

AA | 29.04.2019 - 00:04..
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Lübnan'ın başkenti Beyrut, 26 bin 856 bayrak asarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Lübnan'da faaliyet gösteren Beirut Alive Derneği, başkentte Lübnan bayrağını asma etkinliği düzenledi.

Beyrut'un şehir merkezindeki Yıldız Meydanı'na açılan ara sokaklarda çok sayıda gönüllünün desteğiyle dün saat 09.00'da başlatılan bayrak asma çalışmaları, bugün saat 01.30 itibarıyla 26 bin 856 sayısına ulaştı.

Lübnan'da bayrak asma etkinliği

REKOR AMERİKA'DAYDI

Bu çalışmayla Beyrut, daha önce 25 bin 599 bayrakla rekoru elinde bulunduran ABD'nin New York kentine bağlı Waterloo kasabasını geçmeyi başardı.
Beirut Alive Derneği Başkanı Bekir Hallavi, yaptığı basın açıklamasında, Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaşın başladığı tarihin üzerinden 44 yıl geçmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu çalışmayla barış mesajı vermek istediklerini söyledi.

Lübnan'daki farklı din ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, Suudi Arabistan'da imzalanan Taif Anlaşmasıyla sona ermişti. Ülkede, 1975-1990 yıllarında süren iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi yaralandı, bir milyondan fazlası da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

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