Lübnan’da can kaybı 2 bin 869’a yükseldi
İsrail, Gazze’de olduğu gibi Lübnan’da da ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarına devam ediyor.
Lübnan’da İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 869’a, yaralı sayısı ise 8 bin 730’a ulaştı.
1 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ
İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.
Lübnan hükümeti de bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)