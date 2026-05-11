Lübnan’da can kaybı 2 bin 869’a yükseldi

İsrail, Gazze’de olduğu gibi Lübnan’da da ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarına devam ediyor.

Lübnan’da İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

CAN KAYBI 2 BİN 869 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 869’a, yaralı sayısı ise 8 bin 730’a ulaştı.

1 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.