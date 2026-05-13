Lübnan’da İsrail saldırıları: 10 binden fazla ev zarar gördü

İsrail, 17 Nisan’da varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi Başkanı Chadi Abdallah, İsrail’in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda, 10 binden fazla evin yıkıldığını veya hasar aldığını açıkladı.

BİNLERCE KONUT YIKILDI, CAN KAYBI ARTIYOR

Abdallah, "Mevcut ateşkesin başlamasından bu yana 5 bin 386 konutun tamamen yıkıldığını ve 5 bin 246 konutun hasar gördüğünü tespit ettik" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, 17 Nisan’dan beri 380 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 122 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan’da çatışmaların yeniden başladığı 2 Mart'tan bu yana ise İsrail saldırılarında 2 bin 896 kişi öldü, 8 bin 824 kişi de yaralandı.