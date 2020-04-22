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Lübnan’da katliam: 9 ölü

Lübnan'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5'i Suriyeli, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA |
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Lübnan’da katliam: 9 ölü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un 45 kilometre güneyindeki Baakline kasabasında bir kişi, karısını bıçakla öldürdükten dehşet saçtı.

EŞİNİ VE 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Eşini öldüren saldırgan, daha sonra ateş açarak kardeşi de dahil olmak üzere 8 kişiyi daha öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, olay yerine gelen polis ekibi tarafından başlatılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Hayatını kaybedenlerin 5’inin Suriyeli olduğu öğrenildi.

Lübnan’da katliam: 9 ölü

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab yaptığı açıklamada, "korkunç cinayeti" şiddetle kınadığını bildirdi.

Öte yandan saldırının nedenin henüz bilinmediği ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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