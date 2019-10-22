taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8409
Euro
6.5111
Altın
1488.63
Borsa
97846.84
Gram Altın
279.378
Bitcoin
48086.04

Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

WhatsApp'tan vergi alınmasına tepki olarak başlayan Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı. Hükümet ise geri adım attı.

AA & Ensonhaber | 22.10.2019 - 10:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

ALINAN ÖNLEMLER

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinde günler süren protestoların ardından dün yaptığı açıklamada, "Parlamento isterse erken seçime gideceğiz." dedi.

Vergi artışına yönelik eleştiriler sonucu bu değişiklikten vazgeçtiklerini açıklayan Hariri, "2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların kârlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak." dedi.

Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

Hariri, tasarruf önlemlerinden bazılarını şöyle açıkladı:

Bakanların ve vekillerin maaşları yarı yarıya azaltılacak.

İletişim Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak.

Devletten çalınan paralar geri alınacak.

DANSÖZ DE PROTESTOLARDA

Öte yandan Lübnan'daki eylemlere katılan dansözler, göbek atıp oynadı.

Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı VİDEO

Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

455
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

123
İdo asker oldu

İdo asker oldu

100
Meteoroloji uyardı: Yağışlı ve bulutlu bir güne hazır olun

Meteoroloji uyardı: Yağışlı ve bulutlu bir güne hazır olun

7
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

20
HDP'li 4 belediyeye kayyum ataması yapıldı

HDP'li 4 belediyeye kayyum ataması yapıldı

54
Mehmetçik SMO askerlerine silah emniyeti almayı öğretiyor

Mehmetçik SMO askerlerine silah emniyeti almayı öğretiyor

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir