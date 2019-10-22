Lübnan'da protestoculara dansöz de eklendi

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ALINAN ÖNLEMLER

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinde günler süren protestoların ardından dün yaptığı açıklamada, "Parlamento isterse erken seçime gideceğiz." dedi.

Vergi artışına yönelik eleştiriler sonucu bu değişiklikten vazgeçtiklerini açıklayan Hariri, "2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların kârlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak." dedi.

Hariri, tasarruf önlemlerinden bazılarını şöyle açıkladı:

Bakanların ve vekillerin maaşları yarı yarıya azaltılacak.

İletişim Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak.

Devletten çalınan paralar geri alınacak.

DANSÖZ DE PROTESTOLARDA

Öte yandan Lübnan'daki eylemlere katılan dansözler, göbek atıp oynadı.

Lübnan'daki protestolara dansöz de katıldı VİDEO