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Lübnan'da yılbaşı kutlamaları erken başladı

Başkenti Beyrut'ta, Noel ve yılbaşı kutlamaları erken başladı.

AA | 04.12.2018 - 05:46..
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Başkent Beyrut'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ve caddeler ışıklarla süslendi, şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda büyük bir çam ağacının etrafında kurulan eğlence parkı akşam saatlerinden itibaren aydınlatıldı ve kutlamalara başlandı.

NOEL BABALAR, ÇAM AĞACININ ETRAFINDA DANS ETTİ

Çok sayıda Noel Baba'nın büyük çam ağacının etrafında şarkılar eşliğinde dönmesiyle başlayan, havai fişeklerin atılmasıyla devam eden kutlamalara Beyrut Valisi Ziyad Şebib ve Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani ile birçok siyasi ve diplomatik yetkili katıldı.

"RAMAZAN'DA DA AYNI HASSASİYETİ GÖSTERDİK"

Beyrut Belediye Başkanı İtani, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Saad el-Hariri'nin başkent Beyrut'taki eğlencelere önem verdiğini belirtti. Başlattıkları kutlamalarla insanlara güveni hissettireceklerini ve kente bir canlılık geleceğini aktaran İtani, ramazanda da aynı hassasiyeti gösterdiklerini ve bu türden etkinliklere devam edeceklerine vurgu yaptı.

Orta Doğu coğrafyasında en yoğun Hristiyan nüfusa sahip Lübnan'da yeni yıl ve Noel kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor.

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