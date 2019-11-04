Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 17 Ekim'de başlayan gösterilerin önüne geçilemedi.
Ülkenin dört bir yanına sıçraya eylemlere katılım, günden güne yükselmeye başladı.
SOKAKTA KİMLER VAR
Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifasıyla da son bulmayan eylemler; Hristiyan, Dürzi, Şii ve Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde yoğunlaştı.
Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nin tabanını oluşturan Trablusşam, Akkar ve Sayda kentleri ile Hristiyan ve Dürzi partilerin desteklendiği diğer bölgelerde de siyasi liderleri halkı ihmal etmekle suçlayan göstericiler, değişim talepleriyle sokağa döküldü.
Eylemlerde çekilen görüntüler ise oldukça renkli.
Dansözlerin oynatıldığı meydanlarda, göstericiler de zaman zaman dans edip halay çekiyor.
Lübnan'daki gösterilerden renkli görüntüler VİDEO