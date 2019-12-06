Lübnan'dan yardım çağrısı

Lübnan'da protesto gösterilerinin durulmaması karşısında istifa eden ve vekaleten göreve devam eden Başbakan Saad Hariri, temel ihtiyaç maddeleri ithalatını finanse etmelerine Türkiye'nin de arasında bulunduğu dost ülkelerden yardım talep etti.

TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKEYE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, yardım talebinde bulunulan ülkelerin Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, Türkiye, ABD, Çin ve Mısır olduğu belirtildi.

Yardım çağrısının gıda ve ham madde ithal edebilmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Lübnan, 1975-1990 iç savaşı yıllarından bu yana ilk defa bu kadar kötü bir finansal krizle karşı karşıya.