Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ATEŞKES 3 HAFTA DAHA UZATILMIŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

BİR İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölen askerin 47 yaşındaki Yedek Başçavuş Alexander Glovanyov olduğu belirtildi.

ÖLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 18'E ÇIKTI

Açıklamada, Hizbullah tarafından İsrail-Lübnan sınırı yakınlarına düzenlenen İHA saldırısında ölen Glovanyov'un ulaştırma taburunda sürücü olarak görev yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 18'e yükseldi.