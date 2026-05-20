Lucas Torreira, Boca Juniors'un maçını tribünden izledi

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, CONMEBOL Libertadores 2026 grup aşamasının beşinci haftasında oynanan Boca Juniors-Cruzeiro maçını tribünden izledi.

Boca Juniors ile Cruzeiro arasında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torriera, karşılaşmayı ülkesinin yıldız forvetlerinden Edinson Cavani ile birlikte izledi.

Torreira’nın tribündeki görüntüsü, daha önce Boca Juniors hakkında yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

BOCA JUNIORS SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Lucas Torreira, geçmişte yaptığı açıklamada Boca Juniors formasıyla Kulüpler Dünya Kupası’nda oynamak istediğini söylemişti.

Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors hayaliyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

““En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta forma giymek. Orada oynamak için ölüyorum! Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yakın olduğunu biliyorum çünkü yıllardır Avrupa'dayım. Evimde, aileme yakın olmayı özledim””

BU SEZON NE YAPTI

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Torreira, bu maçlarda 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 30 Haziran 2028’de sona erecek olan Torreira’nın, yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.