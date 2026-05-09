Lucas Torreira: Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur

Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİK AMA BANA HEP DESTEK OLUNDU"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Hislerini anlatan Uruguaylı yıldız, "Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Torreira, "Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.