Lucas Torreira'dan veda paylaşımı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Torreira, sosyal medya hesabından şöförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM DOSTUM"

30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var." ifadelerine yer verdi.

Torreira'nın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, paylaşımı "Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda" şeklinde yorumladı.

PAYLAŞIMIYLA KAFALARI KARIŞTIRDI

Öte yandan Torreira, Galatasaray'da 175 maça çıkarken 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Bu süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.