Lucas Torreira'nın babasından geleceği hakkında açıklama

Galatasaray'da geleceği merak edilen Lucas Torreira ile ilgili olarak açıklama geldi.

Lucas Torreira'nın babası Ricardo Torreira, Antalyaspor maçı öncesi Tivibuspor'a konuştu.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVDİK!"

Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Ricardo, "Bizim için aile olarak özel bir maç. Torreira, 4.şampiyonluğunu almış olacak. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevdik. Bu şehre hayran kaldık. Bize harika davrandılar." dedi.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETSİN!"

Ricardo Torreira ayrıca, "Bizim aile olarak beklentimiz devam etmesi…" diyerek Lucas Torreira'nın Galatasaray'da kalmasını istedi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Lucas Torreira, 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.

Uruguaylı futbolcu, sarı kırmızılılarda 174 maçta 11 gol atarken, 16 asist yaptı.