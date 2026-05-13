Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüleri

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde Y.Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Uruguaylı futbolcuya saldıran Yusuf Y., olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Torreira'ya saldıran şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi.

AVM'DE SALDIRIYA UĞRADI

Şüpheli Yusuf Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından oyuncunun şoförü Eray S.'nin (39) Yusuf Y.'ye yumruk attığını belirledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRILDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan kontrollerde, Lucas Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Torreira'nın ise ilk ifadesinde, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Yusuf Y.'nin kasten yaralamadan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaşananların ardından ise olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsa Torreira'nın yardımcısı tarafından müdahale edildiği görülürken şahıs, hızla olay yerinden ayrıldı.