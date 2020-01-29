Lufthansa Çin seferlerini durdurdu

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve yabani hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen ölümcül koronavirüs, havayolu şirketlerini de harekete geçirdi.

Birçok ülkeye yayılmaya başlayan virüsü kontrol altına almak adına önlemler alınırken havayolu şirketleri de Çin'e olan seferlerini durdurma kararı almaya devam ediyor.

LUFHANSA DA DURDURDU

İngiliz Havayolları British Airways (BA) gün içinde uçuşları durdurduğunu açıklamıştı. BA'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.