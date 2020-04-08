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Lufthansa, korona krizi nedeniyle filosunu küçülttü

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Havayolu’nu koronavirüs salgını nedeniyle kapattı, 2 bin çalışan işsiz kaldı.

İHA |
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Lufthansa, korona krizi nedeniyle filosunu küçülttü

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs, ekonomi havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Almanya merkezli Lufthansa Havayolları’nın İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda, yan kuruluş Germanwings Havayolu şirketinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

2 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

Söz konusu karar, yeniden yapılanma paketinin bir parçası olarak ilan edildi. Germanwings’in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

LUFTHANSA FİLOYU KÜÇÜLTÜYOR

Koronavirüs krizinden sonra havacılık sektöründe yaşanılan talep düşüşü karşısında grubun 760 uçağından 700 uçağını yere indirerek önlem almasına rağmen krizle baş edebilmek için kapatma kararı alındığı, Lufthansa’nın yan kuruluşları olan diğer havayolu şirketlerinde de tasarruf için önlemler alınacağı açıklandı.

Lufthansa, korona krizi nedeniyle filosunu küçülttü

HİSSELERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Lufthansa’nın borsadaki hisselerin yılbaşından bu yana yarı yarıya düştüğü belirtilirken, gelir eksikliği ve işletme maliyetleri ile ücretli biletlerin geri ödenmesi nedeniyle Lufthansa’nın acilen likiditeye ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Sendikacılar ve personel temsilcileri Lufthansa’yı korona krizini "kurumsal yeniden yapılandırma" için kullanmakla suçlamıştı. Öte yandan 1996 yılında kurulan Germanwings Havayolları, yıllık 1.8 milyar euro ciro elde ediyordu. Ucuz fiyatlarıyla yolcu taşıyan şirketin yıllık 16 milyon yolcu kapasitesi bulunuyordu.

Lufthansa, korona krizi nedeniyle filosunu küçülttü

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