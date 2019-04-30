taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9592
Euro
6.6666
Altın
1283.47
Borsa
94535.1
Gram Altın
245.9

Lufthansa yoğun rekabetle başa çıkamadı

Yılın ilk çeyreğinde 336 milyon euro zarar eden şirket, kaybın nedenini açıkladı.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Alman havacılık devi Lufthansa, 2016 yılından bu yana yılın ilk çeyreğinde ilk kez zarar etti. Zararın boyutu, analistlerin ortaya koyduğu beklentilerin de üzerinde oldu.

UZMANLAR ŞAŞIRDI

İlk çeyrekteki zararı 336 milyon euro olarak açıklanan Lufthansa uzmanları şaşırttı.

Lufthansa yoğun rekabetle başa çıkamadı

Şirket zararın gerekçesini açıkladı. İngiliz Financal Times'ın haberine göre Lufthansa 'yoğun rekabet ve buna bağlı olarak kısa mesafeli yollarda yüksek fiyat baskısını gerekçe' gösterdi.

BİLET FİYATLARI ARTACAK

Zararın açıklanmasından sonra Lufthansa Mali İşler Yöneticisi Ulrik Svensson, bilet fiyatlarında artış olabileceğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

54
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

49
Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

23
Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

31
Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz faaliyetlerinden rahatsız

Yunanistan Türkiye'nin Akdeniz faaliyetlerinden rahatsız

30
Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

13
Tuzla'da tersanedeki uçak gemisinde yangın çıktı

Tuzla'da tersanedeki uçak gemisinde yangın çıktı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir