Lufthansa yoğun rekabetle başa çıkamadı

Alman havacılık devi Lufthansa, 2016 yılından bu yana yılın ilk çeyreğinde ilk kez zarar etti. Zararın boyutu, analistlerin ortaya koyduğu beklentilerin de üzerinde oldu.

UZMANLAR ŞAŞIRDI

İlk çeyrekteki zararı 336 milyon euro olarak açıklanan Lufthansa uzmanları şaşırttı.

Şirket zararın gerekçesini açıkladı. İngiliz Financal Times'ın haberine göre Lufthansa 'yoğun rekabet ve buna bağlı olarak kısa mesafeli yollarda yüksek fiyat baskısını gerekçe' gösterdi.

BİLET FİYATLARI ARTACAK

Zararın açıklanmasından sonra Lufthansa Mali İşler Yöneticisi Ulrik Svensson, bilet fiyatlarında artış olabileceğini söyledi.