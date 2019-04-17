Lufthansa zarar açıkladı

Alman havacılık devi Lufthansa 2016 yılından bu yana yılın ilk çeyreğinde ilk kez zarar etti. Zararın boyutu analistlerin ortaya koyduğu beklentilerin de üzerinde oldu.

UZMANLAR ŞAŞKIN

Avrupalı havayolu şirketlerinin gelirlerinin, yılın ilk aylarında talebin diğer aylara oranla düşük seyretmesi açısından daha az olması beklenti dahilinde olsa da operasyonel kayıpların 336 milyon euroyu bulması uzmanları da şaşırttı.

BİLET FİYATLARINI ARTIRACAKLAR

Alman Deutsche Welle'in haberine göre, Lufthansa Mali İşler Yöneticisi Ulrik Svensson yaz aylarında rakamların Lufthansa'nın yararına doğru değişmesini beklediklerini ayrıca bilet fiyatlarında artış olabileceğini aktardı.

BORSADA DÜŞTÜLER

Lufthansa'nın açıkladığı rakamlar yatırımcıda olumsuz etki yarattı. Pazartesi akşamı borsanın kapanışının ardından gelen açıklamaların ardından Lufthansa hisseleri salı günü Frankfurt borsasında yüzde 4 değer kaybına uğradı.