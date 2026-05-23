Lukas Podolski, futbol hayatını noktaladığını açıkladı

40 yaşınaki Alman futbolcu Lukas Podolski, kramponlarını asmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih, Inter, Arsenal gibi dünya devlerinde oynayan Podolski, Süper Lig'de de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terletmişti.

VEDA ETTİĞİNİ DUYURDU

Çocukluk kulübü Górnik Zabrze'yi satın alan ve 2021'de bu takıma transfer olan Podolski, futbolu bırakacağını özel bir video ile duyurdu.

Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Alman oyuncunun videoda, Galatasaray logolu ince belli bardaktan çay içtiği görüldü.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Tecrübeli forvet, cumartesi günü Radomiak Radom ile oynanacak iç saha maçının ardından profesyonel futbol kariyerini resmen noktalayacak.

DÜNYA KUPASI SEVİNCİ YAŞADI

Öte yandan 2014 yılında Brezilya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Podolski, milli formayla 130 maçta 49 gol kaydetti.

Üç yıl sonra milli takım kariyerini sonlandırdı.