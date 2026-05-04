İran-ABD sürtüşmesi etkiledi! Lüks ve spor arabalar için motor yağı krizi

ABD-İran sürtüşmesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapatması, petrol piyasasında arz endişelerine neden oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre daha çok lüks ve spor araçlar için olmazsa olmaz bir takviye olan "Group III" bulunması konusunda darboğaza girildi.

Orta Doğu’daki kesintiler, yüksek devirli motorlarında kullanılan yüksek performanslı sentetik yağların ham maddesi "Group III" arzını ciddi şekilde azalttı. Shell’in Katar’daki tesislerinin füze saldırılarıyla hasar görmesi ve Güney Kore’nin ihracat kısıtlamaları getirmesiyle tedarik zinciri, kritik bir kırılma noktasına geldi.

SANAYİDEKİ İŞLETMELER SORUNU NET ŞEKİLDE TANIMLADI

İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir oto servis yöneticisi Oğuzhan Keskin, sektörde yaşanan son durumu şu sözlerle özetledi:

"MOTOR YAĞLARINDA TEDARİK SORUNU VAR"

Yüksek performanslı lüks ve spor araçlarda, üreticilerin zorunlu tuttuğu motor yağlarının belirli standartlara sahip olduğunu belirten Keskin, özellikle “5.30” olarak bilinen partiküllü motor yağlarında ciddi bir tedarik sorunu yaşandığını ifade etti.

"MUADİL YAĞLAR RİSKLİ"

Savaşın etkisiyle bu ürünlere ulaşmanın giderek zorlaştığını dile getiren Keskin, alternatif yağların kullanıldığını ancak bunların uzun vadede araçlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

"FİYATLAR DURMADAN ARTIYOR"

Keskin, ayrıca söz konusu motor yağlarının sadece bulunmakta zorlanmadığını, aynı zamanda fiyatlarının da sürekli artış gösterdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sürat yapan lüks ve spor araçlarda, fabrikaların kullanılmasını zorunlu gördüğü motor yağları belli. Savaş nedeniyle '5.30' denilen bu partiküllü motor yağlarını şu anda bulmakta güçlük çekiyoruz. Muadilleri de kullanılıyor, ancak uzun vadeli kullanımı araçlara zarar verebilir.

Bu motor yağları bulunmamakla birlikte, fiyatı da sürekli zamlanıyor."