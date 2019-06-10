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Lunaparktaki oyuncak vagonu koptu: 1 yaralı

Malatya'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparkta oyuncağın vagonu koptu. Kazada 15 yaşındaki bir çocuk parmağını kaybetti.

İHA | 10.06.2019 - 20:36..
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan lunaparka giden 15 yaşındaki H.G., burada dönen bir eksen üzerinde araba şeklindeki koltuklardan oluşan eğlence aracı crazy dance'e bindi.

ÇOCUK YERE SAVRULDU

İddiaya göre bir süre sonra eğlence aracının plastik aksamı koptu ve H.G., yere savruldu. Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Lunaparktaki oyuncak vagonu koptu: 1 yaralı

PARMAĞI KOPTU

Bir parmağı kopan yaralı çocuk tedavi altına alınırken, polis olayın yaşandığı lunaparkta inceleme yaptı.

Lunaparktaki oyuncak vagonu koptu: 1 yaralı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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