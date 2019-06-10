Lunaparktaki oyuncak vagonu koptu: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan lunaparka giden 15 yaşındaki H.G., burada dönen bir eksen üzerinde araba şeklindeki koltuklardan oluşan eğlence aracı crazy dance'e bindi.

ÇOCUK YERE SAVRULDU

İddiaya göre bir süre sonra eğlence aracının plastik aksamı koptu ve H.G., yere savruldu. Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

PARMAĞI KOPTU

Bir parmağı kopan yaralı çocuk tedavi altına alınırken, polis olayın yaşandığı lunaparkta inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.