Lvbel C5’e Amsterdam’da soyuldu! Arabasının camını kırıp çantasını çaldılar
Şarkıları ve sahnesiyle sık sık eleştirilen Lvbel C5, konser için gittiği Amsterdam’da talihsiz bir olay yaşadı.
Son dönemin en çok eleştirilen ve en çok kazanan isimlerinden ünlü şarkıcı Lvbel C5, geçtiğimiz gün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a konser için gitti. Ünlü şarkıcı burada hayatının şokunu yaşadı.
"ÇANTAMI GÖREN HABER VERSİN"
Ünlü şarkıcı, Amsterdam'da hırsızların hedefi olsu. Sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan ünlü isim, aracının arka camının kırıldığını ve burada bulunan çantasının alındığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, o bölgede yaşayanlardan çantayı gördüğünde kendisine haber vermesini istedi.
